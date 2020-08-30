أعرب لاعب النادي الاهلي “أحمد الشيخ” عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم على حساب المصري بهدفين دون رد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.
وأضاف الشيخ، أن الاهلي حقق فوزًا مهمًا في مسيرته الناجحة لحسم لقب الدوري مبكرًا وقبل نهايته بعدة جولات، مع التركيز بشكل جيد في التحديات المقبلة.
وأكد أن اللاعبين في قمة تركيزهم لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وإيجاد الحلول المناسبة لاختراق دفاعات المنافسين، وتبقى مسألة إهدار الفرص توفيقًا من الله.
واختتم الشيخ حديثه أن الاهلي لديه أهداف محددة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري، لحسم اللقب والاستعداد بشكل جيد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن الاهلي فاز اليوم على المصري 2-0، ورفع رصيده إلى 62 نقطة، ليواصل الانفراد بقمة الدوري، الذي يتطلع الأهلي للحفاظ عليه للموسم الخامس على التوالي.
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كانت هذه تفاصيل خبر احمد الشيخ: غياب التوفيق وراء إهدار الفرص.. وهدف الاهلي الاستعداد لمباراة الوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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