أخبار النصر| صحيفة برتغالية تُثير حسرة فيتوريا بعد تتويج الهلال

أبرزت صحيفة “آبولا” البرتغالية حسم نادي الهلال لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز أمس السبت على الحزم بنتيجة 4 ـ 1، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

وقالت أن مدرب النصر، روي فيتوريا، فاز مع فريقه على الفيحاء في الوقت القاتل بنتيجة 2 ـ 1، لكن هذا لم يمنع الهلال من تحقيق لقب الدوري السعودي.

وأوضحت أن النصر تأخر في النتيجة مع الدقيقة السابعة، عن طريق لاعب الفيحاء أندريه تسيما، لكن هدافه المميز عبدالرزاق حمدالله تمكن من تسجيل هدفين في الدقيقتين 10 و95، وجلب الانتصار لفريقه.

وأشارت إلى أن “هذا الانتصار لم يكن كافيا لتجنب حسم الهلال للمسابقة. الفريق الذي كان يدربه البرتغالي خورخي جيسوس حقق انتصارًا ووصل إلى 66 نقطة، أي أكثر بست نقاط من النصر”.

ويُعتبر هذا اللقب هو السادس عشر لبطولات الدوري في تاريخ الهلال، وكان النصر قد حقق الدوري السعودي في العام الماضي تحت قيادة مدربه روي فيتوريا، لكنه فشل في الحفاظ على لقبه الموسم الحالي.

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