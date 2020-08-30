أخبار برشلونة: ميسي يغيب عن فحوصات فيروس كورونا قبل بداية التحضيرات

شهدت الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا والتي أجراها نادي برشلونة صباح اليوم الأحد غياب نجم الفريق ليونيل ميسي.

ووفقاً للصحافة الاسبانية فإن، ميسي لم يحضر هذه الفحوصات لكونه يعتبر نفسه لاعباً حراً بناء على بند في عقده مع النادي الكاتالوني يسمح له بفسخ العقد من جانب واحد.

وتضيف نفس المصادر أن برشلونة بدوره يعتبر غياب الهداف التاريخي للنادي غير مبرر لكونه لاعباً في الفريق وأنه سيقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق النجم الأرجنتيني.

في ذات السياق قالت إذاعة “كادينا سير” الاسبانية أن الشرط الجزائي البالغ 700 مليون الموجود في عقد ميسي ينتهي بنهاية الموسم المنقضي 2019-2020.

وكان ميسي قد أخبر بالفعل إدارة برشلونة بعدم رغبته في الاستمرار مع النادي لنهاية عقده صيف 2021 وأنه يفضل المغادرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي نحو وجهة جديدة.

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