رياضة | حسين الشحات يقترب من العودة للأهلي بعد سلبية مسحة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يقترب من العودة للأهلي بعد سلبية مسحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع حسين الشحات لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى مسحة طبية خلال الساعات الأخيرة في منزله، للاطمئنان على سلامته، قبل بدء فترة التأهيل، تمهيدًا للعودة للملاعب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأثبت الفحوصات سلبية المسحة التي خضع لها، حيث يبدأ الشحات فترة التأهيل عقب عودة الفريق من الراحة التي حصل عليها لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على المصري البورسعيدي، أمس السبت، بالدوري العام.

ويرغب اللاعب في سرعة العودة للملعب في أقرب وقت، للمشاركة مع الفريق والمساهمة في انتصاراته واللحاق بمواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، والمقرر إقامتها في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل.

وكان حسين الشحات خضع لعملية جراحية "الفتاق" خلال الأسابيع الأخيرة، بعد شعوره بآلام شديدة في البطن، بعدما نصحه الطبيب المعالج بإجراء الجراحة.