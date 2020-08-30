رياضة | مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطف "صفقة الوسط" من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد في ورطة لضياع أهم صفقة كان يحلم بها لتدعيم خط وسط قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة أهدر فرصة التعاقد مع فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي الذي نال إعجاب كومان بعدما أعلن انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن فان دي بيك أخبر زملاءه في أياكس أنه سينتقل لمانشستر يونايتد بداية من الأسبوع المقبل بعد خوض الكشف الطبي.

وحاول برشلونة التعاقد مع فان دي بيك لكن أياكس تمسك بالحصول على 55 مليون يورو نظير ترك بطاقة اللاعب في الصيف الجاري.