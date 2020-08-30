رياضة | تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زلزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جدران قلعة نادي برشلونة الإسباني بإعلان رغبته في الرحيل عن البلوجرانا بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، أصدرت أوامر بعدم الرد على أي نادٍ يستفسر عن إمكانية ضم ميسي.

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وأشارت إلى أن مسئولي برشلونة لن يردوا على الهاتف أو البريد الإلكتروني أو يحددوا اجتماعًا لأي نادٍ يرغب في ضم ميسي.

وأضافت أن إدارة برشلونة لن تُظهر أي مرونة في مسألة رحيل ميسي، وسوف تتمسك بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب إذا رغب في الرحيل، والذي يبلغ 700 مليون يورو.

وكان ميسي قد غاب عن الحضور إلى مركز تدريبات النادي الكتالوني اليوم الأحد، حيث كان من المفترض أن يخضع هو وزملاؤه لفحص فيروس كورونا المستجد في تصعيد جديد للأزمة من جانب البرغوث الأرجنتيني.