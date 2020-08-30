رياضة | أمير مرتضى يكشف عن أخطاء الجبلاية في "مسحة" كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يكشف عن أخطاء الجبلاية في "مسحة" كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن نتيجة التحاليل السريعة التي أجراها الاتحاد المصري لكرة القدم للاعبين أثبتت وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا بالفريق، في حين أن نتيجة المسحة التي أجراها الزمالك للاعبين الثلاثة جاءت سلبية.

وقال أمير مرتضى: "اتحاد الكرة أعلن عن سلبية مسحة ثلاثي الزمالك لأنه علم عن طريق النادي، والزمالك أجرى المسحة للاعبين على نفقته، لأن النادي لديه مسؤولية تجاه اللاعبين بالفريق".

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وأضاف المشرف على الكرة بالنادي أنه مندهش من إعلان اتحاد الكرة عن سلبية مسحة ثلاثي الزمالك، خاصة وأن النادي هو من قام بإجراء المسحات للاعبين على نفقته وأخطر النادي اتحاد الكرة بسلبية العينات حتى يستطيع النادي ضم أحد اللاعبين الثلاثة لقائمة مباراة إنبي المقرر لها اليوم في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري، إلا أن مسؤولي الاتحاد قاموا بالإعلان عن النتيجة رغم أنهم علموا بها من نادي الزمالك بدليل أنه لم يتم إرسال خطاب رسمي من الاتحاد بالنتيجة معربا عن استيائه من هذا الموقف الغريب.