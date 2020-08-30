رياضة | 3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 صفقات جديدة على رادار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استقر على تدعيم صفوف الفريق بـ3 صفقات جديدة إستعداداً للموسم الجديد لحل أزمة النقص في بعض المراكز.

وقام المدير الفني السويسري بإبلاغ لجنة التخطيط في الأهلي بحاجة الفريق إلى مدافع جديد يستطيع تقديم آداء جيد ويكون جاهز للمشاركة في أي وقت.

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كما طالب فايلر إدارة التخطيط في الأهلي بالبحث عن لاعب يعوض رحيل رمضان صبحي الذي إنتهت علاقتة بالنادي في الفترة الأخيرة عقب إعلان رحيله إلى براميدز قبل أن تتوقف معه المفاوضات.

وطلب فايلر من إدارة التخطيط في الأهلي بالبحث عن مهاجم سوبر يستطيع حل أزمة التهديف التي يعاني منها الفريق منذ فترة وباتت صداع في رأس المدير الفني السويسري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري مساء اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز والتي يسعى من خلالها الأهلي مواصلة سلسلة الانتصارات للاقتراب من حسم لقب الدوري هذا الموسم.