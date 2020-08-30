رياضة | 3 سنوات من الفشل للمصري البورسعيدي ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 سنوات من الفشل للمصري البورسعيدي ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا زالت عقدة فريق المصري البورسعيدي التهديفية مستمرة أمام نظيره الأهلي في جميع البطولات التي التقيا فيها الثنائي.

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، من عجز عن زيارة شباك الأهلي، منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث فاز الأحمر ليلة أمس بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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وكان آخر هدف سجله فريق المصري بتوقيع عبدالله بيكا والذي يلعب الآن في صفوف سيراميكا كليوباترا، عندما فاز الأهلي بثنائية مقابل هدف، في نهائي كأس مصر، بتاريخ 15 أغسطس 2017.

والتقيا الأهلي والمصري، منذ ذلك اللقاء، في 7 مباريات، خرج فيها الأهلي بشباك نظيفة، بينما زار الأحمر مرمى الفريق البورسعيدي بـ14 هدف حتى الآن.