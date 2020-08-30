رياضة | الأهلي يفقد عمرو السولية ضد وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد عمرو السولية ضد وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على استبعاد نجم الفريق من مواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.

ويرغب الجهاز الفني، في منح عمرو السولية لاعب وسط الفريق، راحة بعدما غادر الشوط الاول من مباراة المصري البورسعيدي أمس متاثرًا بإصابته بشد فى العضلة الامامية حيث لم يتمكن من إستكمال المباراة.

ويخضع السولية، إلى أشعة اليوم الأحد من أجل تحديد فترة غيابه عن الملاعب بعد أن اثبت التشخيص الطبي إصابته بشد فى العضلة الامامية.

ويستأنف الاهلي تدريباته بعد غد الثلاثاء بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدًا، حيث يواجه وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

