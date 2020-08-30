رياضة | الزمالك يفقد نجمه أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفقد نجمه أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خدمات حازم إمام، في مواجهة إنبي، المقرر إقامتها اليوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بسبب إصابة ظهير أيمن الأبيض بشد في العضلة الأمامية، والتي تعرض لها في مواجهة المقاولون العرب الماضية، التي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويخضع اللاعب إلى برنامج علاجي، تم وضعه من قبل الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة.