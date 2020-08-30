رياضة | عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تنصف برشلونة على "ميسي" في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تنصف برشلونة على "ميسي" في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا عن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة مؤكدة أنه لا يمكنه الرحيل إلا في حال دفع الشرط الجزائي في عقده.

وأوضحت الليجا في بيانها الرسمي أن ليونيل ميسي يملك عقداً ساري المفعول مع برشلونة، ولا يمكنه المغادرة إلا في حال دفع الشرط الجزائي في عقده ( 700 مليون يورو ).

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ويعتقد ميسي أنه يمكنه الرحيل عن برشلونة مجاناً هذا الصيف، وفقاً لأحد البنود الموجودة في عقده الذي وقع عليه في عام 2017، علماً أن عقده الحالي ينتهي في 2021.

ويصر برشلونة على أن البند الذي يسمح لميسي بالرحيل مجاناً انتهى بالفعل يوم 10 يونيو الماضي، وبالتالي لايمكنه الرحيل إلا في حال دفع الشرط الجزائي.

يذكر أن ميسي لم يحضر صباح اليوم للخضوع لفحص فيروس كورونا، قبل العودة الى التدريبات الجماعية غداً الإثنين، وذلك استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.