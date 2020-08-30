رياضة | عمر جابر يتحدث عن الفوز على الزمالك وأسرار موقعة أسوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر عمر جابر يتحدث عن الفوز على الزمالك وأسرار موقعة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمر جابر لاعب نادي بيراميدز إن الفوز الذي حققه فريق الكرة على أسوان بهدفين مقابل هدف، هام للغاية في مشواره بالدوري ونحو تحقيق هدفه الرئيسي وهو الفوز في جميع مبارياته بالمسابقة والاحتفاظ بالمركز الثاني في جدول الترتيب في ظل المنافسة الكبيرة على هذا المركز المؤهل للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

أوضح جابر أن فريق أسوان قدم مباراة جيدة في ظل ظروفه وموقفه بالدوري، وملعب الشرطة جعل من اللقاء غاية في الصعوبة خاصة وأنه ضيق ولا توجد مساحات تساعد لاعبي بيراميدز على اللعب بحرية كبيرة وإيجاد المساحات بين الخطوط، مشيرا إلى أن تقدم أسوان مبكرا جعل الأمور صعبة ولم يكن لدينا شك ولو للحظة في التعديل والفوز رغم تأخر التسجيل للثقة الكبيرة في قدرات زملائي بالفريق..

أضاف النجم الدولي: "لاعبو بيراميدز قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة ونجحوا رغم صعوبة الملعب في تحويل التأخر بهدف إلى فوز بهدفين في الوقت القاتل، وهي ليست المرة الأولى التي يقاتل فيها اللاعبون حتى النهاية ويحققون ٣ نقاط غالية جديدة، ما يؤكد على قدرات وإمكانيات الفريق المميزة".

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وأعرب جابر عن سعادته للمشاركة الأساسية في تشكيل بيراميدز بعد غياب بسبب الإصابة التي جاءت في توقيت صعب خلال فترة الإعداد وجعلته يبتعد عن المباريات الماضية، ولكنه تعافى تماما واجتهد في التدريبات، ويسعى بقوة لأن يصل لأعلى مستوى من اللياقة البدنية مع توالي المشاركة.

تحدث عمر جابر عن مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك مؤكدا أنها مواجهة صعبة أمام فريق قوي ومحترم ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجماهير عريضة، وفي ظل وجود منافسة قوية مع بيراميدز على المركز الثاني تكون مباراة منتظرة وغاية في القوة مثل جميع مباريات الفريقين في آخر موسمين، وبيراميدز مهتم فقط بالفوز سعيا لتأمين المركز الثاني والابتعاد في جدول الترتيب.

اختتم نجم بيراميدز تصريحاته موضحا أن الفريق يسير خطوة بخطوة في الدوري والتقدم بجدول الترتيب قبل أن يبدأ التركيز الأكبر في مشواره بكأس الكونفدرالية والحلم الأكبر نحو حمل اللقب القاري.