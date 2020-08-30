رياضة | المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسؤول بنادي المقاولون العرب، حقيقة الشائعات التي تناولت مفاوضات النادي الأهلي مع نجم ذئاب الجبل، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتشرت عدة تقارير صحفية في الآونة الأخيرة، تربط بين الأهلي ومحمد مجلي، صانع ألعاب المقولون العرب، خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح المصدر من خلال تصريحات صحفية: "يمتلك المقاولون العرب علاقات قوية مع النادي الأهلي، بدليل صفقة طاهر محمد طاهر، التي انتهت في وقت قياسي".

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وتابع: "إذا أراد الأهلي ضم محمد مجلي، سيكون ذلك من خلال تقديم عرض رسمي، وهذا ما لم يحدث".

وواصل: "ما يحدث حالياً هو محاولات من وكلاء اللاعبين لتسويق اسم اللاعب، واستغلال اسمي الأهلي والمقاولون العرب".

وأتم: "الفريق يسعى حالياً للتركيز في مشوار بطولة الدوري، من أجل تحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية".