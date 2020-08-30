رياضة | عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يعاقب ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الحضور إلى المدينة الرياضية لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مما فتح صراعاً جديداً في معركته ضد إدارة النادي.

وأعلن ميسي الحرب علناً ​​على نادي برشلونة اليوم الأحد، وحتى الآن كان كل شيء محاطاً بالمستندات والمحامين على شكل بوروفاكس، حيث قدم كل طرف حججه، وقدم عبر ميسي عن رغبته في مغادرة النادي، بينما أبلغه البارسا أنه غير قابل للبيع.

ومع ذلك، فقد ازدادت حدة التوتر بين برشلونة وميسي، بعدما نفذ تهديده وغاب ليو عن فحوصات فيروس كورونا صباح اليوم، وهي خطوة لا مفر منها لبدء التدريب مع الفريق الأول، وفي الواقع حضر صديقه المقرب لويس سواريز بمفرده.

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غياب ميسي عن فحوصات كورونا يعني تلقائياً أنه لن يكون حاضراً غداً في أول جلسة تدريبية في عهد رونالد كومان، المقررة، وهو دليل واضح على أن قراره بترك النادي أصبح الآن غير قابل للنقض، وأنه سيتصرف مع تحمل كل العواقب.

في الوقت الحالي، يبدو الوضع معقدًا للغاية، المشكلة هي الطريقة التي سيظهر بها لأن جوسيب ماريا بارتوميو لا يريد أن يبقى في سجلات التاريخ كرئيس باع أفضل لاعب في العالم، ويرغب ميسي ومحاموه في فسخ العقد من طرف واحد، باعتبار أن الموعد النهائي لتقديم الطلب قد تم تنفيذه خلال عشرة أيام من نهاية الموسم.

وسيبدأ النادي بمعاقبة ليو ميسي ابتداءً من يوم الأربعاء، بعد الغياب عن الفحص الطبي اليوم، والغياب عن التدريب الرسمي الأول استعداداً للموسم الجديد، ثم الغياب عن التدريب الثاني، وستبدأ العقوبات المالية وفقاً لراتب اللاعب.