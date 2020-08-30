رياضة | قبل مواجهة انبي.. تعرف على أرقام الزمالك بعد عودة النشاط الكروي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة انبي.. تعرف على أرقام الزمالك بعد عودة النشاط الكروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد فريق انبي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم وفي جعبته 42 نقطة جمعها من 12 انتصارا، و6 تعادلات، و4 هزائم، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ولكن سيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بعد انسحابه أمام الأهلي بالدور الأول.

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز على إنبي في مباراة اليوم الأحد، لتعويض هزيمته المفاجئة أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، وذلك للحفاظ على آماله في الحصول على "وصافة" الدوري هذا الموسم بعدما تضاءلت فرصه في المنافسة على لقب البطولة.

ماذا قدم الزمالك بعد عودة النشاط الكروي؟

خاض الزمالك 11 مباراة بالدوري الممتاز بعد استئناف النشاط الكروي في مصر في يوليو الماضي بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فاز في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في 3 مباريات.

سجل لاعبو النادي الزمالك 19 هدفًا خلال مباريات الفريق بعد عودة نشاط كرة القدم، واستقبلت شباكه 8 أهداف فقط.

حصد الزمالك خلال المباريات التي خاضها الفريق بعد عودة "كورونا" 21 نقطة من أصل 33 نقطة، وفقد الفريق الأبيض 12 نقطة من هزيمتين و3 تعادلات، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

المباريات المتبقية للزمالك بالدوري:

- 30 أغسطس (الجولة 23): الزمالك × إنبي (ستاد القاهرة الدولي)

- 3 سبتمبر (الجولة 24): بيراميدز × الزمالك (ستاد الدفاع الجوي).

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- 6 سبتمبر (الجولة 25): الزمالك × طلائع الجيش (ستاد القاهرة الدولي)

- الجولة 26: سموحة × الزمالك

- الجولة 27: الزمالك × الإنتاج الحربي

- الجولة 28: أسوان × الزمالك

- الجولة 29: الزمالك × طنطا

- الجولة 30: الزمالك × الجونة

- الجولة 31: المصري × الزمالك

- الجولة 32: الزمالك × وادي دجلة

- الجولة 33: حرس الحدود × الزمالك

- الجولة 34: الزمالك × الإسماعيلي