رياضة | الكشف عن حقيقة تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حقيقة تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن وجود نية لتأجيل المباريات في ظل تعرض لاعبي الوداد المغربي والرجاء البيضاوي، لإصابات كورونا المستجد.

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وأكد مصدر بالكاف، أن مباريات دوري الأبطال في موعدها حتي الان، ولا يوجد أي قرارات رسمية حول تأجيلها من عدمه، وأخطرنا الأندية بذلك.

واختتم: "لا نية للتأجيل داخل الكاف حتى هذه اللحظة، ولكن لن نتأخر إن استدعي الأمر ذلك، وفقًا للمعايير والمعطيات الطبية".

ويشارك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي والزمالك من مصر، والرجاء والوداد، من المغرب، حيث يواجه المارد الأحمر الوداد، والرجاء يستضيف الزمالك، في نصف نهائي البطولة.