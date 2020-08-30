رياضة | الأهلي يستعيد أهم نجومه قبل مواجهة دجلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 04:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد أهم نجومه قبل مواجهة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خدمات نجم الفريق قبل مواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.

وتشهد مباراة دجلة، عودة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، لقائمة الفريق فى مباراة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل فى اطار منافسات الدوري العام.

وكان أحمد فتحي، غاب عن قائمة الأهلي فى مباراة المصري البورسعيدى، أمس بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة الجونة قبل الماضية.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 62 بعد فوزه على المصري أمس بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالاسكندرية.