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الامارات | مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي

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دبي -الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور موقف ناديه من التعاقد مع لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي رمضان صبحي الذي أعلن النادي الأهلي رحيله عن صفوفه بعد انتهاء إعارته وانسحابه من التفاوض على ورقته بسبب رغبته في الانضمام إلى نادي بيراميدز.  

وسأل مذيع قناة "أون تايم سبورت" المصرية رئيس الزمالك عن موقفه من ضم لاعب الأهلي السابق: "هل سنرى رمضان صبحي في الزمالك؟" فأجاب مرتضى منصور بوضوح: "لا".

وكان الزمالك قد قدم عرضا ماليا لنادي هيدرسفيلد من أجل ضم رمضان صبحي يفوق ما تقدم به الأهلي أثناء فترة المفاوضات مع النادي الإنجليزي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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