الامارات | مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور موقف ناديه من التعاقد مع لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي رمضان صبحي الذي أعلن النادي الأهلي رحيله عن صفوفه بعد انتهاء إعارته وانسحابه من التفاوض على ورقته بسبب رغبته في الانضمام إلى نادي بيراميدز.

وسأل مذيع قناة "أون تايم سبورت" المصرية رئيس الزمالك عن موقفه من ضم لاعب الأهلي السابق: "هل سنرى رمضان صبحي في الزمالك؟" فأجاب مرتضى منصور بوضوح: "لا".

وكان الزمالك قد قدم عرضا ماليا لنادي هيدرسفيلد من أجل ضم رمضان صبحي يفوق ما تقدم به الأهلي أثناء فترة المفاوضات مع النادي الإنجليزي.

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