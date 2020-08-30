شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» تُحيل طلعت يوسف وعدنان حلبية إلى لجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد الكرة إحالة طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ومحمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، وعدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، للجنة الانضباط برئاسة المستشار السيد البنداري، بعد التصريحات والهجوم على مسؤولي الاتحاد مؤخرا فيما يتعلق بقضية مسحات الكشف عن فيروس كورونا.

أوضح مصدر باتحاد الكرة أنه في إطار مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الأندية تمت إحالة الثلاثي للجنة الانضباط للتحقيق في ما هو منسوب إليهم من هجوم على مسؤولي الجبلاية من قبل لجنة الانضباط التي تتمتع باستقلالية مطلقة ولديها مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه من قرارات وفقا للوائح، خاصة أن يتولاها مجموعة من أكبر المستشارين والقضاة في مصر.

المصدر أضاف أن الاتحاد يتعاون مع جميع الأندية ويتعامل معها سواسية ودون تمييز ومن يخرج عن النص تتولى أمره لجنة الانضباط التي يقدم لها كل المستندات ومقاطع الفيديو والصوت وتحقق فيها وتصدر قراراتها بحرية تامة، موضحا أنه من غير المقبول الهجوم على الجهة المنوط بها إدارة الكرة المصرية دون رد فعل.

وتجتمع لجنة الانضباط غدا، الإثنين، بمقر اتحاد الكرة لمناقشة موقف عدد كبير من الشخصيات المحالة للانضباط بسبب الهجوم على مسؤولي الاتحاد قبل إصدار قراراتها في هذا السياق.

وسبق للجنة أن استقبلت طلبات إحالة تخص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وفرج عامر، رئيس نادي سموحة، وسمير حلبية، رئيس النادي المصري، وطارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعدلي القيعي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي، وسعيد لطفي، مستشار الناشئين بنادي الزمالك، وخالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، وطارق العشري، المدير الفني للنادي المصري، وطارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، وأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، لتناقشها في جلسة الإثنين.

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