شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها بمصر يناير 2021، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر 2020 بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة، وجميع السادة المعنيين من اللجان الفنية المنظمة للبطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الذي عقده الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، مع اللجنة المنظمة للمونديال بحضور هشام نصر، رئيس اللجنة، وحسين لبيب، مدير البطولة، وطارق الديب، نائب مدير البطولة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس لجنة الاتصال الحكومى، والعديد من ممثلي اللجنة المنظمة.

كما تضمن الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بانتهاء كل الإنشاءات الخاصة بالصالات المستضيفة للبطولة بالإضافة إلى صالات التدريب، كما تناول اللقاء أيضا الملامح الرئيسية لحفل القرعة والبرنامج المقترح لها.

كما تناول الاجتماع بدء اختيار المتطوعين من جميع المسجلين للعمل للبطولة والذي بلغ عددهم 6 آلاف متطوع تقدموا للمشاركة في التطوع بالبطولة، والتي ستبدأ فيها عملية الانتقاء من اليوم.

ومن جانبه، شدد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة مراعاة خروج كل التفاصيل الخاصة بالبطولة بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية، مضيفا أن المنظومة تعمل على قدم وساق وبتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى التنسيق والتواصل المستمر مع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى في كل التفاصيل والخطوات والتوقيتات الخاصة بالبطولة.

ومن جانبه، أكد حسين لبيب، مدير البطولة، أنه تم الانتهاء من التميمة الخاصة بالبطولة والتي تم تصنيعها بإحدى الدول الأوروبية وسيتم الإعلان عنها خلال حفل القرعة والمقرر له في الخامس من سبتمبر المقبل.

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