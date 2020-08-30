شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خلافات «العشري» مع «السقا» في المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل طارق العشري، المدير الفني للمصري، في مشادة كلامية مع عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي، بسبب مفاوضات الأخير مع الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لبيراميدز والإسماعيلي، قبل مواجهة الأهلي التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-0.

وعلمت «المصري اليوم» أن العشري اتهم السقا بمحاولة الإطاحة به من تدريب الفريق والتعاقد مع مدرب أجنبي حتى يسيطر على الفريق، في ظل رفض العشري تدخلات المدير الرياضي في التشكيل الأساسي.