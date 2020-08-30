شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر الزمالك من جناح إنبي الأهلاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من خطورة محمد شريف، جناح الفريق الكروي الأول بنادي إنبي، المعار من النادي الأهلي، باعتباره هداف الفريق برصيد 9 أهداف، قبل مباراة اليوم التي ستجمع بين الزمالك وإنبي في الـ8.30 مساءً على ملعب استاد القاهرة بالجولة 23 من الدوري الممتاز.

وأكد كارتيرون لمدافعي الزمالك أن اللاعب يمتلك سرعة وقدرة على الاختراق من العمق ومن ثم يجب غلق المساحات أمامه ومنعه من التوغل أمام مرمى أبوجبل.

يذكر أن محمد شريف لعب تحت قيادة كارتيرون أثناء توليه الإدارة الفنية للنادي الأهلي في وقت سابق.