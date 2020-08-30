شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يتمسك بالرحيل عن الدراويش ويرحب بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك باهر المحمدي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، بالرحيل عن صفوف الدراويش نهاية الموسم الجاري، رافضًا محاولات استمراره في الموسم المقبل لرغبته بخوض تجربة أخرى سواء داخل الدوري المصري أو أي ناد آخر في أوروبا.
ورحب مدافع الدراويش بالانتقال إلى صفوف الأهلي في أي وقت في حال التوصل لاتفاق مع إدارة الدراويش، لافتًا إلى أنه يحترم إدارة الإسماعيلي لكنه يأمل في خوض تجربة جديدة مع فريق جديد، سواء داخل مصر أو خارجها.
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