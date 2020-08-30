شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة الحرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، قائمة الفريق التى تتكون من 22 لاعبا للسفر للإسكندرية والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الإثنين باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وصلاح عاشور ومحمد مسعد وميدو جابر وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

وتم استبعاد خالد أوتشو للايقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة المقاصة الاخيرة أمام وادي دجلة.

وتوجة الفريق، ظهر اليوم، إلى مدينة الإسكندرية، للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.