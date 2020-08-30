شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة الحرس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، قائمة الفريق التى تتكون من 22 لاعبا للسفر للإسكندرية والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الإثنين باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وصلاح عاشور ومحمد مسعد وميدو جابر وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
وتم استبعاد خالد أوتشو للايقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة المقاصة الاخيرة أمام وادي دجلة.
وتوجة الفريق، ظهر اليوم، إلى مدينة الإسكندرية، للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.
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