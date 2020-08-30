شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن تأجيل دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على تويتر أن هناك أنباء عن تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. يأتي ذلك بعد الإصابات بفيروس كورونا التي ضربت لاعبي الوداد والرجاء المغربيين، خلال الفترة الأخيرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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