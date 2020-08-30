شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: اتحاد الكرة يتعنت ضد المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري، عن تهرب أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من الرد على اتصالات أعضاء المجلس بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين مصابين بفيروس كورونا.
وقال حلبية، خلال تصريحات مع عمر ربيع ياسين، في برنامجه نمبر وان: «الجبلاية تتعنت بشكل واضح ضد مجلس المصري، والظروف الحالية لا تساعد أي فريق في العالم على خوض مبارياته».
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