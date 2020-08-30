شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: «العشري» مستمر مع الفريق ولن نقبل استقالة «السقا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، الأنباء التي ترددت عن إقالة طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة، عقب الهزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد.
وقال حلبية: «لم نُقِل طارق العشري، وكذلك استقالة عبدالظاهر السقا لم يتم قبولها حتى الآن».
وأكد حلبية ان اتحاد الكرة لم يتعامل بالعدل مع النادي المصري، وهو ما يمنعنا من لعب بالطريقة التي اعتدنا عليها.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,497
-
تعافي
71,302
-
وفيات
5,376
كانت هذه تفاصيل خبر المصري: «العشري» مستمر مع الفريق ولن نقبل استقالة «السقا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.