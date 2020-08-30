شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: «العشري» مستمر مع الفريق ولن نقبل استقالة «السقا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، الأنباء التي ترددت عن إقالة طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة، عقب الهزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد.

وقال حلبية: «لم نُقِل طارق العشري، وكذلك استقالة عبدالظاهر السقا لم يتم قبولها حتى الآن».

وأكد حلبية ان اتحاد الكرة لم يتعامل بالعدل مع النادي المصري، وهو ما يمنعنا من لعب بالطريقة التي اعتدنا عليها.