شكرا لقرائتكم الأهلي : لا نعلم شيء بخصوص تأجيل مباراتي نصف دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر مسئول في النادي الأهلي، عدم تلقي أى معلومات بخصوص تأجيل مباراتي نصف دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يومي 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين، موضحاً أن الاهلي لا يعرف شيئاً عن أنباء تأجيل مواجهتي الوداد واللتين تردد أنهما قد يتم تأجيلهما بسبب تفاقم إصابات "كورونا" في المغرب خلال الأيام الماضية.

وشهدت الساعات الاخيرة تناثر أنباء حول إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائى دوري ابطال افريقيا بسبب فيروس كورونا وتعرض عدد من لاعبي الوداد للإصابة بالفيروس.

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وأوضح مصدر في القلعة الحمراء أن الأهلى يواصل التجهيز لمباراة الوداد يوم 26 سبتمبر بالمغرب من خلال الإتصالات المُستمرة مع السفارة المصرية في المغرب للترتيب بشأن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة ، مُعلقاً: لا نتعامل سوي مع الامور الرسمية فقط .. لدينا عدد من الارتباطات المهمة فى مسابقة الدوري وبعد الإنتهاء منها يبدأ التفكير فى مباراة الوداد المغربي.

من ناحية أخرى ، إستعاد الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بآخر أربع مباريات خاضها فريق دجلة ببطولة الدورى قبل مباراة الفريقين معاً الجمعة المقبل بالجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويرغب فايلر فى الاستعداد الجيد لفريق دجلة الذى دائماً ما يُقدم عروضا قوية أمام الفرق الكبرى. وحصل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى فايلر على عدة تسجيلات لمباريات وادى دجلة، أبرزها أمام المقاصة، والاتحاد، والإسماعيلى وحرس الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الفريقين، ويعرض فايلر ومعاونوه ملخصا لمباريات دجلة الأخيرة فى محاضرة فيديو للاعبى الأهلى من أجل الاستعداد لمواجهة الجمعة المقبل.