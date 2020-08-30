شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا لـ حسين الشحات قبل الانتظام فى البرنامج التأهيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكدت سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتى خضع لها حسين الشحات صانع ألعاب النادى الاهلى مؤخراً، تمهيداً لانتظامه فى البرنامج التاهيلى وبعها ينتظم فى مران الفريق الأحمر، بعد فترة غياب طويلة، بعدما خضع الشحات لعملية "الفتاق" قبل استئناف النشاط الرياضى مباشرة خلال فترة توقف كورونا.

ويبدأ حسين الشحات برنامج التأهيل من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أشهر، وتحديداً يوم 21 يونيو الماضي، وأكد الجهاز الفني للأهلي أن الشحات سينتظم فى برنامج تأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، وبعد ذلك سيعلن جاهزيته للمشاركة فى المباريات ليكون جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة مع الأهلي فى مباراتي الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين (بالمغرب ومصر على التوالى) فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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فى سياق آخر، أكد مصدر مسئول فى الأهلى أن النادى لا يعلم شيئاً عن تأجيل مباراتى نصف دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين، موضحاً أن الأهلى لا يعرف شيئاً عن أنباء تأجيل مواجهتى الوداد واللتين تردد أنهما قد يتم تأجيلهما بسبب تفاقم إصابات "كورونا" فى المغرب خلال الأيام الماضية.

وشهدت الساعات الأخيرة تداول أنباء حول إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب فيروس كورونا، وإصابة عدد من لاعبى الوداد بالفيروس.

وأوضح مصدر فى القلعة الحمراء أن الأهلى يواصل التجهيز لمباراة الوداد يوم 26 سبتمبر بالمغرب، من خلال الاتصالات المُستمرة مع السفارة المصرية فى المغرب للترتيب بشأن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة، قائلا، "لا نتعامل سوى مع الأمور الرسمية فقط.. لدينا عدد من الارتباطات المهمة فى مسابقة الدورى وبعد الانتهاء منها يبدأ التفكير فى مباراة الوداد المغربى".