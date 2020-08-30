شكرا لقرائتكم الزمالك : نتمنى مواجهة الأهلي فى نهائي أفريقيا والجيل الحالي يستحق التتويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك، أن القلعة البيضاء تعيش طفرة هائلة سواء على صعيد فريق الكرة أو المنشأت التى شاهدها الجميع ونالت اعجابهم وتدل على أن هناك مجلس إدارة يعمل بكل اجتهاد لخدمة اعضاء النادى ولرفعة إسم الزمالك علياً ونشكر كل مسئولى الدولة وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه لنا وحضوره الاحتفالية.

وقال أحمد جلال فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"انجزنا 70% من ترتيبات رحلة الزمالك للمغرب لمواجهة الرجاء ومازلنا ندرس السفر بطائرة خاصة لتوفير سبل الراحة لتخطى هذه الخطوة الهامة فى تاريخ الزمالك وأتمنى كمصرى أن يكون النهائى بين الأهلى والزمالك فى دوري الأبطال الأفريقى".

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وتابع نائب رئيس الزمالك :"لازم فريق الزمالك يتعلم من أخطاء مباراة المقاولون العرب ، حتى لا تتكرر مرة أخرى لأن الجيل الحالى فى القلعة البيضاء يستحق التتويج بالبطولة الافريقية".

وفى إطار مختلف حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون العرب الأخير قبل مواجهة إنبى فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الـ 23 من الدورى الممتاز حتى لا تتكرر نفس الأخطاء فى مباراة اليوم أمام الفريق البترولى.

كارتيرون ركز على تصحيح أخطاء المهاجمين فى كيفية التعامل مع الدفاع المكثف من جانب المنافسين وكيفية اختراقه بتنوع الهجوم، سواء عن طريق الأجناب بتعلميات خاصة لأحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي المرشحين للتواجد فى التشكيل الأساسى، وأيضا ليوسف أوباما الذى سيقوم بدور صانع الألعاب حتى يستعيد الفريق نغمة الانتصارات على حساب الفريق البترولى.