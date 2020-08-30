شكرا لقرائتكم تشكيل وادي دجلة ونادي مصر فى الجولة الـ 23 بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة ، تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة نادي مصر، المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الأسبوع ال23 لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل على النحو التالي:- في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف خط الدفاع: خالد رضا، محمود مرعي، اسحاق يعقوبو، بيكهام خط الوسط: عمرو صالح، احمد سعيد Advertisements وأمامهما: حسام عرفات، رفيق كابو، محمد هلال خط الهجوم: مروان حمدي. فيما أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر ، حيث جاء التشكيل كالتالى، "عصام ثروت - أحمد أوكا - أحمد يوسف - علاء عطا - شريف أشرف - إسلام صالح - هشام عبدالحميد - ويليس- مصطفي سلطان- أحمد الشيخ - كليف". وحقق وادى دجلة فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على المقاصة في الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى مصر مع المصرى البورسعيدى سلبياً في نفس الجولة. ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل وادي دجلة ونادي مصر فى الجولة الـ 23 بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.