شكرا لقرائتكم الزمالك : تحاليل الجبلاية كشفت 3 إصابات كورونا والتحليل الخاص سلبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك أن نتيجة التحاليل السريعة التى أجراها الاتحاد المصرى لكرة القدم للاعبين أثبتت وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا بالفريق، في حين أن نتيجة المسحة التي أجراها الزمالك على نفقته الخاصة للاعبين الثلاثة جاءت سلبية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمى للزمالك :" اتحاد الكرة أعلن عن سلبية مسحة ثلاثى الزمالك لأنه علم عن طريق النادى، والزمالك أجرى المسحة للاعبين على نفقته، لأن النادي لديه مسؤولية تجاه اللاعبين بالفريق".

وأضاف المشرف على الكرة بنادى الزمالك أنه مندهش من إعلان اتحاد الكرة عن سلبية مسحة ثلاثي الزمالك، خاصة وأن النادي هو من قام بإجراء المسحات للاعبين على نفقته وأخطر النادي اتحاد الكرة بسلبية العينات حتى يستطيع النادي ضم أحد اللاعبين الثلاثه لقائمة مباراة إنبي المقرر لها اليوم في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري، إلا أن مسؤولي الاتحاد قاموا بالإعلان عن النتيجه رغم أنهم علموا بها من نادي الزمالك بدليل أنه لم يتم إرسال خطاب رسمي من الاتحاد بالنتيجة معربا عن استيائه من هذا الموقف الغريب.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن لاعبى الزمالك الثلاثى المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا بعد الخضوع لتحليل الدم قبل مباراة إنبى اليوم، وجاءت نتيجة المسحة التى خضعوا لها أمس "سلبية"، لتتأكد مشاركتهم فى مباراة اليوم ورفض استبعادهم من اللقاء المرتقب.

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وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، قال إن المسحة السريعة التى خضع لها لاعبو الزمالك قبل مباراة إنبى اليوم بالدورى أظهرت إصابة 3 لاعبين فى الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه أخضع هؤلاء اللاعبين للمسحات للتأكد من إصابتهم رسميا بفيروس كورونا من عدمه.

من ناحية أخرى، وجهت إدارة نادى الزمالك، خطابا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، للاعتراض على تغيير طريقة التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بتوقيع اللواء علاء مقلد بصفته مديرا تنفيذيا للنادى وتوقيع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، حيث أوضحت إدارة نادى الزمالك إنها ترفض تماما تغيير طريقة تحاليل كورونا من المسحة "PCR" إلى تحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid test".

وجاء الخطاب الذى وجهته إدارة الزمالك بعد تقديم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق مذكرة إلى مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور يكشف فيه رفضه لتغيير طريقة إجراء التحاليل، لذا طالبت إدارة نادى الزمالك من اتحاد الكرة الرد على المسألة وإرسال خطاب وزارة الصحة حال وجوده بشأن التوصية من عدمه بتغيير طريقة التحاليل.

وطالبت إدارة الزمالك أن تستكمل مسابقة الدورى بنفس الإجراءات التى عادت بها وتواصلت إدارة الكرة بالنادى الأبيض تحت إشراف أمير مرتضى منصور مع عدد من أندية الدورى الممتاز، من أجل التحرك بشكل جماعى فى المسألة بعد رفض الجهاز الطبى للزمالك مسألة تغيير طريقة التحاليل خلال مسابقة الدورى الممتاز.