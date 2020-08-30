شكرا لقرائتكم الزمالك مع محمود عاشور .. 17 انتصار و 3 هزائم و 4 كروت حمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد إنبي بصافرة محمود عاشور

قررت لجنة الحكام، باتحاد الكرة، اسناد الإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك ضد إنبي الليلة، لمحمود عاشور الحكم الدولي، لتكون المواجهة رقم 22 فى تاريخه التحكيمي للقلعة البيضاء.

وتترقب جماهير الزمالك، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، انطلاق مباراة إنبى في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدورى، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة.



طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد إنبي

ويعاون محمود عاشور، فى إدارة مباراة الزمالك و إنبى كلا من تحسين السادات، وهاني عبد الفتاح ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا ومحمد سلامة حكم فيديو ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.

Advertisements

ويرصد الخليج 365، ما يفعل الزمالك عندما تولي محمود عاشور إدارة 21 مباراة سابقة للقلعة البيضاء، حيث حقق أبناء ميت عقبة الفوز في 17 لقاء والتعادل فى مباراة وحيدة وخسارة 3 مباريات.

وخلال المواجهات الـ 21 السابقة لمحمود عاشور مع نادي الزمالك، قام بإشهار الكارت الأصفر 31 مرة في وجه لاعبى الأبيض، و الكارت الأحمر 4 مرات.

فيما سبق لمحمود عاشور إدارة 14 مباراة لإنبي حقق خلال الفريق البترولى 7 انتصارات، و خسر مبارتان، و تعادل في 5 مباريات، وأشهر عاشور البطاقة الصفراء 22 مرة للاعبي إنبي ، و الحمراء 4 مرات.



ترتيب الزمالك وانبي فى جدول الدوري

قبل مباراة الزمالك ضد إنبي، يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.