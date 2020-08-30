شكرا لقرائتكم إنفو جراف.. أرقام أشرف بن شرقي مع الزمالك .. 30 مباراة = 3 ألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم المغربي أشرف بن شرقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مستويات جيدة جدا مع القلعة البيضاء منذ قدومه في الصيف الماضي 14 يونيو 2019، قادما من الهلال السعودي بعد اعارته الى لانس الفرنسي.

ويرتبط بن شرقي مع الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم حتى 2022، حيث خاض مع الأبيض حتى الان 30 مباراة في جميع المسابقات وساهم في 19 هدفا حيث أحرز 12 هدف وصنع 7 اخرين بجميع المسابقات كما توج ب3 ألقاب بدأها بكأس مصر ثم السوبر الافريقي ثم السوبر المصري.

ويعيش المغربي أزهى فتراته مع القلعة البيضاء حيث يعتبر الورقة الرابحة في تتويج الأبيض بعدة بطولات مؤخرا لعل أبرزها كأس مصر والسوبر المصري والافريقي ومساهماته في الفوز على الأهلى في القمة 120.

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وبعيدا عن الملاعب والمستطيل الأخضر ، فإن بن شرقي يعشق البحر والسيارات حيث ترصد 10 صور حياة المغربي خارج الملاعب.

وقال المغربي أشرف بن شرقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن جاء إلى الفريق الأبيض من أجل تحقيق البطولات وكسب ود الجماهير مؤكدا أن القادم أفضل.

فيما يدرس المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك الاستمرار في صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل والتراجع عن رغبته في العودة للاحتراف الأوروبي مرة أخرى ، بعدما ساهم بقوة في تحقيق العديد من الإنجازات مع الزمالك خلال الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من اشرف بن شرقي ان الدولي المغربي يدرس الاستمرار لموسم اخر في الزمالك قبل العودة الي أوروبا، للحصول علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري ابطال افريقيا واملا في لعب كأس العالم للاندية، كما أضاف المصدر ان بن شرقي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع كل لاعبي الزمالك مما يجعله يشعر براحة نفسية داخل الزمالك.