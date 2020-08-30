شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات سموحة وطنطا قبل مباراة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج سموحة نظيره طنطا في تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أبناء السيد البدوى من الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.





*ترتيب سموحة وطنطا فى جدول الدوري

يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.





*تاريخ مواجهات سموحة وطنطا

تاريخيا مباراة اليوم، هي السادسة بين الفريقين في مسابقة الدوري، تقاسم الفريقان الفوز، بواقع فوزين لكل فريق بملعبه، وتقاسما أيضًا أهداف المواجهات العشرة ، ثم انتهت المواجهة الخامسة بينهم والأخيرة فى الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق والتى أقيمت على ستاد طنطا الرياضى فى 27 نوفمبر 2019 ، سجل ثنائية سموحة حسام حسن وسجل ثنائية طنطا إسلام فؤاد وميدو جمال.

Advertisements

*صدقى يبحث عن تصحيح المسار وصلاح يفتش عن البقاء مع الكبار

وطالب حمادة صدقى المدير الفني لسموحة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق والتقدم نحو سباق مراكز المربع الذهبى ، في المقابل شدد محمد صلاح المدير الفني لطنطا على لاعبيه ضرورة التخلص من النتائج السلبية بتحقيق فوز يعزز فرص الفريق في البقاء بالممتاز ويبعده عن المركز الأخير.





*التشكيل المتوقع لسموحة وطنطا

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام طنطا مكون من :" عمر صلاح وأحمد جمال ورجب نبيل ويوسف ديوب وأحمد أبو الفتوح ومحمد كوفى وديربك وأحمد حمص وأمومو وصلاح محسن وحسام حسن".

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام سموحة مكون من :"محمد أشرف وأحمد سالم صافي ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير و محمد اسعد وأحمد الشناوي، وجون افيرى وعبدالرحمن الدح، ومحمد ماجد "أونش " وإسلام فؤاد".