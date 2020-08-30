شكرا لقرائتكم الإيرلندي دوهيرتي ثالث صفقات توتنهام الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع المدافع الإيرلندي الدولي مات دوهيرتي من صفوف وولفرهامبتون.

وانضم دوهيرتي بعقد يمتد لأربعة أعوام إلى صفوف توتنهام الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس.

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وكان توتنهام يبحث عن ظهير أيمن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وجد ضالته في دوهيرتي.

وشارك دوهيرتي البالغ من العمر 28 عاما في 50 مباراة مع وولفرهامبتون في الموسم الماضي وسجل سبعة أهداف على مستوى كافة المسابقات.

يوعد الظهير الإيرلندي ثالث الصفقات بعد كل من الحارس المخضرم جو هارت ولاعب الوسط الدنماركي إيميل هويبرغ.