كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت، على أرضية ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة 23.

وسجل هدفي الأهلي أليو بادجي، وحمدي فتحي.

واستطاع بيراميدز أن يهزم أسوان 2-1، فيما يلعب الزمالك اليوم مع إنبي، في إطار نفس الجولة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المصري

1-الأهلي 62 نقطة.

2-بيراميدز 45 نقطة.

3-الزمالك 42 نقطة.

4-المقاولون العرب 40 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 31 نقطة.

6-إنبي 30 نقطة.

7-سموحة 28 نقطة.

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8-الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة.

10-حرس الحدود 24 نقطة.

11-الانتاج الحربي 24 نقطة.

12-مصر المقاصة 23 نقطة

13-وادي دجلة 23 نقطة.

14-أسوان 23 نقطة.

15-المصري 21 نقطة.

16-الجونة 21 نقطة.

17-نادي مصر 17 نقطة.

18-طنطا 16 نقطة.