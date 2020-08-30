إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدراة النادي الأهلي بفيروس كورونا

أعلن المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إصابته بفيروس "كورونا" بعد إجراء مسحة طبية خلال الساعات الماضية وجاءت نتيجتها إيجابية، وقام عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بعزل نفسه داخل منزله وبدأ تطبيق الإجراءات الطبية للتعافى من الفيروس. وقال المهندس خالد مرتجى، على صفحته الشخصية فيس بوك: "الحمد لله على كل شىء.. تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.. راضٍ وكل الرضى بقضاء الله.. أسألكم الدعاء". Advertisements فى وقت سابق، شارك المهندس خالد مرتجي فى مؤتمر صناعة كرة القدم بدعوة رسمية من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم فى إسبانيا (لاليجا)، والذى أُقيم خلال الفترة من 6 حتى 10 يوليو الماضى عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وشهد حضور ومشاركة أكثر من 250 شخيصة رياضية عالمية تُمثل رؤساء أندية وخبراء تسويق ونجوم كرة سابقين وغيرهم من العاملين فى المجال الكروي

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