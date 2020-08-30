شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر فى رسالة لصالح جمعة: الخروج من الأهلى ورجلك بالملعب أفضل من الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامى سيف زاهر نصيحة لصالح جمعة لاعب الأهلى بعد ظهوره فى مباراة المصرى البورسعيدى لأول مرة فى عهد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، وقال سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كنت فرحان أوى لما شوفت صالح جمعة فى الملعب، بجد يا جماعة اللاعب الحريف بيكون ساحر للقلوب، وصالح جمعة لاعب كبير ولكن قولا واحداً هو مقصر فى حق نفسه".

وأضاف سيف زاهر، "لازم صالح يركز ويستغل الفرصة الكبيرة، حتى لو مش عايز يكمل فى الأهلى، اللى بيخرج من الأهلى وهو واقف فى الملعب بيكون مختلف تماماً عن اللى يخرج وهو مبيلعبش، مع إن الوجود فى الأهلى شرف كبير لأى لاعب".

وعن الأهلى قال سيف زاهر، "الفريق حسم الدورى وبيفكر فى موقعة الوداد المغربى، والصراع مشتعل محلياً على المركز الثانى بين الزمالك وبيراميدز والمقاولون، وفايلر هتكون عنده فرصة كبيرة يعمل تدوير ويشرك لاعبين بدلاء أو ناشئين بعد حسم اللقب رسمياً، بينما كارتيرون لازم يحسس لاعبى الزمالك بأن مباريات الدورى مهمة عشان المشاركة الأفريقية فى الموسم الجديد".

Advertisements

وحقق فريق الأهلى فوزاً مهماً على المصرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين، السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.

من ناحية أخرى كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى عن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق التى تعرض لها فى مباراة المصرى والتى انتهت بفوز الاهلى 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة أن عمرو السولية تعرض لشد فى العضلة الامامية وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسى اليوم لتحديد فترة غيابه وحجم الإصابة والبرنامج اللازم لعلاجه.