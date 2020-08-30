شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورين على لاعبة الطيران: هوايتى مشاهدة الأفلام وبحب رايا أبى راشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نورين على لاعبة كرة اليد فى نادى الطيران ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ قراءة الكتب ومشاهدة أفلام السينما. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مفيش حاجة معينة ولكن بحب المطبخ عامة. من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ توم هانكس. من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ بحب كل الأغانى مش مطرب معين. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مهندسة ديكور. لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا .. ومبركزش فى اللى بيتقالى أصلا. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ بحب رايا أبى راشد مثال للنجاح والذكاء والجمال. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ مش شرط ولكن مهم يكون شبهى فى شخصيته.

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