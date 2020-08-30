شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري اليوم 30 - 8 - 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي والقنوات الناقلة



يواجه الزمالك في مباراة مثيرة نظيره إنبي مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري اليوم 30 - 8 - 2020





موعد مباراة الزمالك ضد إنبي والقنوات الناقلة



ويسعي نادى الزمالك بتعويض خسارته المفاجئة أمام المقاولون العرب بعد الأداء البطولي من الفارس الأبيض في القمة أمام الأهلي رقم 120 واتلى حسمها بثلاثة أهداف لهدف بينما سقط أمام الذئاب بهدفين مقابل هدف، حيث يحاولون مصالحة الجماهير بحصد ثلاث نقاط من الفريق البترولى العنيد.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي والقنوات الناقلة



فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي والقنوات الناقلة



وتنقل قناة on time sport حصريًا، مباراة الزمالك ضد إنبي في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد .

الزمالك ضد إنبي ..ترتيب الفريقين

ويحتل الزمالك ، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.

الزمالك ضد إنبي ..مران الأبيض

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي والقنوات الناقلة



واختتم الزمالك تدريباته الجماعية أمس السبت على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة إنبى التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

الزمالك ضد إنبي

وخاض الزمالك، تدريبه لمدة 45 دقيقة، بعدما فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة، خاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية اليوم على هامش المران، في ظل معاناته من إصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتي تم استبداله خلالها والدفع بمحمد عبد الغني بدلا منه، وفي نفس الوقت أدى مصطفى فتحي ومحمد عبد السلام ثنائي الفريق الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات.

الزمالك ضد إنبي

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة إنبى، وذلك بعد ختام التدريبات حيث ضم كارتيرون، 20 لاعبا لمواجهة إنبى، ومن المقرر أن يلقي المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة مساء اليوم للحديث عن المباراة المقبلة وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

الزمالك ضد إنبي .. مصطفي فتحى يقترب من المشاركة



في الوقت الذى اقترب فيه مصطفى فتحى، جناح الزمالك، من العودة لتدريبات فريقه عقب مواجهة إنبى، التى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي والقنوات الناقلة



ويخضع مصطفى فتحى خلال الوقت الحالى، لبرنامج تأهيلى فى أحد المراكز المتخصصة من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل العودة للتدريبات البيضاء بعدما ابتعد عن مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل العودة للمشاركة فى المران الجماعى ومباريات الفريق.

الزمالك ضد إنبي ..غياب حازم امام

بينما تأكد صعوبة لحاق حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، بمواجهة الفريق الأبيض انبي والمقرر اقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي والقنوات الناقلة



وتعرض حازم إمام لإصابة فى العضلة الأمامية فى اللقاء الماضى أمام المقاولون العرب، مما أدى إلى استبداله فى أول عشر دقائق من اللقاء حيث دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمدافع محمد عبد الغنى بدلا منه وسيجرى حازم إمام أشعة خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد مدة غيابه بعد تأكد بشكل رسمى عدم إمكانية لحاقه بلقاء الفريق الأبيض مع إنبى.

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الزمالك وإنبي



الزمالك ضد إنبي .. استبعاد رامى صبري وسليمان

بينما استبعد حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، الثنائى صلاح سليمان ورامى صبرى من حساباته فى مواجهة الزمالك، التى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي والقنوات الناقلة



ويأتى استبعاد طولان لرامى صبرى من مباراة الزمالك نظرا لتعرضه لإصابة وسيبحث المدير الفنى للفريق البترولى عن تعويضه بالدفع بأسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى إلى جانب إبراهيم يحيى فى قلب خط الدفاع، خاصة أن صلاح سليمان مدافع الفريق البترولى سيغيب هو الأخرعن المواجهة خاصة أنه عاد اليوم السبت، إلى تدريبات الفريق البترولى بعد تعافيه من إصابة السمانة التى أبعدته عن الفريق فى الفترة الأخيرة إلا أن عدم اكتمال جاهزيته فنيا وبدنيا أدى إلى استبعاده من حسابات طولان. الزمالك وإنبي الزمالك ضد إنبي دخل الصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن الصاعد للزمالك، فى منافسة مع محمد عبد الغنى مدافع الفريق، وذلك للمشاركة فى قيادة الجبهة اليمنى للأبيض أمام إنبى، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الفريق الأبيض. الزمالك ضد إنبي .. محمود عاشور حكما لمواجهة الدوري غدا أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، إدارة مباراة الغد بين الزمالك وانبى فى الأسبوع الـ23 بالدورى إلى الحكم محمود عاشور.. ويلتقى الزمالك مع إنبى فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض. الزمالك وإنبي

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي فى الدوري اليوم

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهةإنبي في الدوري.

وجاء التشكيل الأقرب للزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، حازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد، فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد «زيزو».

خط الهجوم: مصطفى محمد.