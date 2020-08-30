شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات الجونة والمقاولون العرب قبل صدام الليلة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الجونة نظيره المقاولون العرب في تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة عقب الخسارة من الاهلى بهدف دون رد في الدقائق القاتلة بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما فجر ذئاب الجبل مفاجأة كبرى وإنتزع فوز غالى على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددى في صفوفه.





*ترتيب الجونة والمقاولون العرب فى جدول الدورى

يحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.





*تاريخ مواجهات الجونة والمقاولون العرب

تاريخيا.. مواجهة اليوم هي الثالثة عشرة بين الفريقين في مسابقة الدوري، منذ صعود الجونة موسم 2009/2010، بالإضافة إلى مباراة أخرى في كأس مصر.

تفوق المقاولون العرب نسبيا بتحقيق 6 انتصارات، منها الموسم الماضي ذهابا وإيابا، مقابل 4 انتصارات للجونة، بالإضافة إلى فوز في كأس مصر.

وتعادل الفريقان في مباراتين، وكلاهما سلبيا، وحافظ المقاولون على نظافة شباكه في ثلاثة مباريات بينما حافظ الجونة على نظافة شباكه فى مباراتين .

سجل المقاولون العرب 23 هدفا، يتصدرهم التونسي سيف الدين الجزيري برصيد 3 أهداف، في حين سجل الجونة 13 هدفا، يتصدرهم شريف أشرف برصيد 3 أهداف

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أول مواجهة في الجولة الخامسة موسم 2009/2010، وانتهت بفوز المقاولون بملعبه بهدفين دون رد سجلهما علاء كمال، والفلسطيني محمد سمارة، وفي الدور الثاني رد الجونة اعتباره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أحمد عمران أول أهداف الجونة، وأضاف هنري أكيلي وجمال حمزة هدفين، بينما سجل صلاح مارادونا ومحمد سمارة.

أول تعادل جاء سلبيا في المواجهة الثالثة بالجبل الأخضر، موسم 2010/2011 ، وحقق المقاولون الفوز برباعية 3 مرات، منها العام الماضي ذهابا وإيابا.

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الأولي في موسم 2011/2012 الملغي بأربعة أهداف مقابل هدف بالجبل الأخضر، سجل للذئاب علي عفيفي، ومحمد صلاح، والنيجيري موسي كبيرو، والتونسي فخر الدين محمد، وسجل أحمد حسن فرج.

الثانية في الدور الأول للعام الماضي بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجبل الأخضر، سجل للذئاب أحمد الشيمي، وأحمد علي كامل، وإبراهيم عادل، ومحمد سمير ثابت من ضربة جزاء، وسجل للجونة كل من إسلام رشدي، والنيجيري شيسوم شيكاتارا.

الثالثة في الدور الثاني بأربعة أهداف مقابل هدف بالجونة، سجل للضيوف التونسي سيف الدين الجزيري هاتريك، وأحمد علي كامل من ضربة جزاء، وسجل للجونة أحمد ياسر ريان.

وانتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بفوز المقاولون العرب بهدفين دون رد على ملعبه فى 29 نوفمبر 2019 ، وسجل الثنائية محمد سالم.





*بارنى يبحث عن الهروب من القاع والنحاس يخطط لخطف الفوز

ويسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة للإستفادة من إقامة المباراة على ملعبه لخطف النقاط الثلاث لإستعادة موقعه في المنطقة الدافئة بجدول الدوري بعد تراجعه للمراكز الأخيرة ، بينما شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة إحترام فريق الجونة لانه خصم ليس سهلا وأتعب الاهلى حامل اللقب كثيراً باللقاء الأخير مطالباَ بضرورة إستمرار الفوز لحسم صراع المركز الثانى مع الزمالك وبيراميدز لصالح الذئاب.





*التشكيل المتوقع للجونة والمقاولون العرب

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام المقاولون العرب مكون من :" إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، خالد صبحي، ألان تشيامابادي، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام عبد النعيم، إسلام رشدي، أحمد مجدي، والتر بواليا".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الجونة مكون من :"محمود أبو السعود ، ابراهيم صلاح، أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح ، محمود مجلى، حسن الشامي، أحمد الشيمي ، شكري نجيب، سيف الجزيري، لويس إدوارد".