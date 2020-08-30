شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد إنبي فى مواجهة الدوري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد إنبي

الزمالك ضد إنبي

الزمالك ضد إنبي

الزمالك ضد إنبي

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك على التشكيل الذى سيواجه به إنبى، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى لاستعادة انتصاراته فى الدورى الممتاز، وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الأبيض.ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.التشكيل المتوقع الذى استقر عليه كارتيرون يعتمد فيه على الدفع بمصطفى محمد لقيادة خط هجوم الفريق، على أن يقود أحمد عيد، الجبهة اليمنى للأبيض فى ظل غياب حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، بعدما تعرض للإصابة فى مباراة المقاولون العرب، الأخيرة.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد إنبى اليوم

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.