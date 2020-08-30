شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر إحالة طلعت يوسف وعضوا مجلس المصرى للجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة إحالة طلعت يوسف المدير الفنى لفريق نادي الاتحاد السكندرى ومحمد الخولى نائب رئيس النادي المصري، وعدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، للجنة الانضباط برئاسة المستشار السيد البنداري بعد التصريحات والهجوم على مسئولى الاتحاد مؤخرا فيما يتعلق بقضية مسحات الكشف عن فيروس كورونا.

أوضح مصدر باتحاد الكرة أنه في إطار مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الأندية تمت إحالة الثلاثي للجنة الانضباط للتحقيق في ما هو منسوب إليهم من هجوم على مسئولي الجبلاية من قبل لجنة الانضباط التي تتمتع باستقلالية مطلقة ولديها مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه من قرارات وفقا للوائح، خاصة وأن يتولاها مجموعة من أكبر المستشارين والقضاة في مصر.

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المصدر أضاف بأن الاتحاد يتعاون مع جميع الأندية ويتعامل معها سواسية وبدون تمميز ومن يخرج عن النص تتولى أمره لجنة الانضباط التي يقدم لها كل المستندات ومقاطع الفيديو والصوت وتحقق فيها وتصدر قراراتها بحرية تامة، موضحا أنه من غير المقبول الهجوم على الجهة المنوط بها إدارة الكرة المصرية دون رد فعل.

وتجتمع لجنة الانضباط غدا، الاثنين، بمقر اتحاد الكرة لمناقشة موقف عدد كبير من الشخصيات المحالة للانضباط بسبب الهجوم على مسئولي الاتحاد قبل إصدار قراراتها في هذا السياق.

وسبق للجنة أن استقبلت طلبات إحالة تخص فرج عامر رئيس نادي سموحة ، وسمير حلبية رئيس النادي المصري ، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي ، وسعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك، وخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي ، وطارق العشري المدير الفني للنادي المصري، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، لتناقشها في جلسة الاثنين.