شكرا لقرائتكم سيف زاهر ينصح صالح جمعة : الخروج من الأهلى ورجلك فى الملعب أفضل من الدكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الإعلامى سيف زاهر نصيحة لـ صالح جمعة لاعب الأهلى بعد ظهوره فى مباراة المصرى البورسعيدى لأول مرة فى عهد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، وقال سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" كنت فرحان أوى لما شوفت صالح جمعة فى الملعب ، بجد ياجماعة اللاعب الحريف بيكون ساحر للقلوب ، وصالح جمعة لاعب كبير ولكن قولا واحداً هو مقصر فى حق نفسه".

وتابع سيف زاهر :"لازم صالح يركز ويستغل الفرصة الكبيرة ، حتى لو مش عايز يكمل فى الاهلى ، اللى بيخرج من الاهلى وهو واقف فى الملعب بيكون مختلف تماماً عن اللى يخرج وهو مبيلعبش مع أن الوجود فى الاهلى شرف كبير لأى لاعب".

وعن الاهلى قال سيف زاهر :"الفريق الاحمر حسم الدوري ويفكر فى موقعة الوداد المغربى ، والصراع مشتعل محلياً على المركز الثانى بين الزمالك وبيراميدز والمقاولون ، وفايلر هتكون عنده فرصة كبيرة يعمل تدوير ويشرك لاعبين بدلاء أو ناشئين بعد حسم اللقب رسمياً ، بينما كارتيرون لازم يحسس لاعيبة الزمالك أن مباريات الدوري مهمة عشان المشاركة الافريقية فى الموسم الجديد".

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وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا على المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.

من ناحية أخرى كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق التي تعرض لها في مباراة المصرى والتي انتهت بفوز الاهلى 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة أن عمرو السولية تعرض لشد في العضلة الامامية وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسى اليوم لتحديد فترة غيابه وحجم الإصابة والبرنامج اللازم لعلاجه.