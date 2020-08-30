شكرا لقرائتكم شاهد.. أيمن أشرف يواصل التدريبات فى الجيم رغم إجازة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى، تدريباته الانفرادية فى صالة الجيم برفقة أحد أصدقائه، وذلك على الرغم من حصول اللاعبين على راحة لمدة 48 ساعة بدأت اليوم وذلك عقب الفوز على المصرى فى مباراة الجولة 23 من عمرمسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين مساء أمس وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.



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أيمن أشرف (1)

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واستعاد الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بآخر أربع مباريات خاضها فريق دجلة ببطولة الدورى قبل مباراة الفريقين معاً الجمعة المقبل بالجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، ويرغب فايلر فى الاستعداد الجيد لفريق دجلة الذى دائماً ما يُقدم عروضا قوية أمام الفرق الكبرى. وحصل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى فايلر على عدة تسجيلات لمباريات وادى دجلة، أبرزها أمام المقاصة، والاتحاد، والإسماعيلى وحرس الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الفريقين، ويعرض فايلر ومعاونوه ملخصا لمباريات دجلة الأخيرة فى محاضرة فيديو للاعبى الأهلى من أجل الاستعداد لمواجهة الجمعة المقبل.

على صعيد متصل، يظهر محمود وحيد لاعب الأهلى فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراة وادى دجلة المقبلة، بسبب غياب على معلول الظهير الأيسر للفريق عن اللقاء للإيقاف، بعدما حصل على إنذار ثالث خلال مباراة المصرى التى أقيمت أمس، السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، ويحتل الاهلى قمة الدورى برصيد 62 نقطة ويأتى بيراميدز ثانياً برصيد 45 نقطة ومن بعدهما الزمالك ثالثاً بـ42 نقطة.

وحصل الأهلى على راحة سليبة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد مباراة المصرى، على أن يبدأ الفريق بعد غد، الثلاثاء، الاستعداد لمباراة وادى دجلة، وينوى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، الاعتماد على الظهير البديل محمود وحيد فى مباراة دجلة، لاسيما أن وحيد شارك بديلاً فى أكثر من مباراة مؤخراً وظهر بشكل جيد.