شكرا لقرائتكم هل وقع الأهلي فى خطأ أثناء التغييرات أمام المصري؟ .. اتحاد الكرة يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وقوع النادى الأهلى وحكم مباراة أمس أمين عمر، فى خطأ أثناء التغييرات، بداعى أن الفريق الأحمر قام باستبدال 5 لاعبين فى 4 توقفات وليس 3 كما تنص لوائح وتعليمات اتحاد الكرة بعد زيادة التبديلات مع استئناف الدورى فى زمن كورونا وفقا لتعليمات الفيفا.

وأشرك الأهلى قفشة بدلا من عمرو السولية فى الدقيقة 43، ووليد سليمان فى الدقيقة 46 على حساب أجاى، ومحمود وحيد بدلا من على معلول فى الدقيقة 67، قبل الدفع بصالح جمعة وعربى بدر على حساب أحمد الشيخ ومروان محسن فى الدقيقة 84.

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن ما فعله الأهلى ليس خطأ إدارى كما يتردد، بعدما أجرى تغييراته على 4 توقفات وليس 3، وأوضحوا أن لائحة التغييرات الجديدة تنص على أنه يحق لأى فريق القيام بتغيير إضافى بين شوطى المباريات ولا يحتسب من بين التوقفات الثلاثة وهو ما حدث فى تغيير وليد سليمان وأجاى الذى تم بين شوطى المباراة أمس، وبالتالى لا يوجد خطأ إدارى من الأهلى أو الحكم أمس.

و حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم والتى شهدت تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.