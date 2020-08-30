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إيهاب جلال يضم 22 لاعبا لقائمة المقاصة استعدادا لمواجهة حرس الحدود

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جدة - عمرو شويل اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 22 لاعبا للسفر للاسكندرية والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الاثنين باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدورى.

 

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وصلاح عاشور ومحمد مسعد وميدو جابر وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

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وتم استبعاد خالد اوتشو  للايقاف لحصوله علي الانذار الثالث في مباراة المقاصة الاخيرة امام وادي دجلة، وتوجة الفريق ظهر اليوم إلى مدينة الإسكندرية، للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.

 

حقق فريق وادى دجلة فوزا غاليا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى ، ليرتفع رصيد الفريق الدجلاوى إلى 23 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 23 نقطة ومازالوا فى المركز الحادى عشر .

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