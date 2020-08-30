شكرا لقرائتكم فرص عمرو السولية في المشاركة مع الأهلي أمام دجلة تتضاؤل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه عمرو السولية لاعب وسط الأهلي شبح الغياب عن مبارة وادي دجلة المُقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز بعد الإصابة التى تعرض لها أمام المصري أمس ، السبت، باستاد برج العرب في الجولة الـ23 من بطولة الدوري والتى كانت عبارة عن شد في العضلة الأمامية ..وغادر السولية مباراة المصري التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة وستُحدد الأشعة مدة غيابه عن التدريبات والمباريات لكن الدلائل تُشير إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة دجلة بنسبة كبيرة وهو ما سيتحدد الساعات المقبلة.

ويحتل الأهلي قمة الدورى برصيد 62 نقطة ويأتى بيراميدز ثانياً برصيد 45 نقطة ومن بعدهما الزمالك ثالثاً بـ42 نقطة ، وحصل المارد الأحمر على راحة سليبة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد مباراة المصرى، على أن يبدأ الفريق بعد غد، الثلاثاء، الاستعداد لمباراة وادى دجلة.

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من ناحية أخرى ، وأبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته بالفوز على المصري بثنائية نظيفة ، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل الروح العالية للاعبي الفريق على مدار المباراة ، وتابع فايلر في تصريحات صحفية: بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدف تم إلغاؤه بداعي التسلل وتسيّدنا المباراة بعد بعد طرد أحمد ياسر لاعب المصري ونجحنا في استغلال النقص العددي الذي عانى منه المنافس وخرجنا بنتيجة مستحق ، وأوضح فايلر أنه لا يمكن أن يحكم على مستوى صالح جمعة بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط ، لكنه كان يستحق المشاركة في هذه المباراة بعدما بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية التي سبقت المباراة ولو إجتهد أكثر سيحصل على فرصاً أكثر كبقية زملاؤه.

ويرى فايلر أنه من الوارد أن يتراجع مستوى النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق فهذا يحدث مع أي لاعب ، موضحاً أن اللاعب لم يزور أسرته منذ فترة طويلة بسبب "كورونا" وربما يكون قد تأثر بهذا الأمر لكنه لاعب مهم في الفريق وحتماً سوف يستعيد مستواه سريعاً.